لبنان | اجتماع في السراي برئاسة ميقاتي.. ومطالب موظفي الإدارة العامة على الطاولة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 08:23 مساءً - منذ ساعتين

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا ضم وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفدا من رابطة موظفي الإدارات العامة في السراي الكبير.

بعد الإجتماع، صرّحت رئيسة رابطة موظفي الادارات العامة نوال نصر بالآتي: “تباحثنا اليوم مع دولة الرئيس في ما يمكن فعله بالنسبة الى مطالب موظفي الإدارة العامة والقطاع العام ومعالجة أوضاعهم المزرية، وقد أبدى دولة الرئيس تفهّماً إزاء ما عرضناه من أوجاع ومشكلات وأوضاع الموظفين”.

وتابعت: “لقد قام الرئيس ميقاتي بتشكيل لجنة مؤلفة من وزير العمل ورئيس التفتيش المركزي ورئيسة مجلس الخدمة المدنية ورئيس الإتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الإدارة العامة، على أن يتم عقد أول إجتماع لهذه اللجنة غداً لمعالجة التفاصيل التي تم التفاهم حولها بشكل مبدئي،علّنا نصل الى خواتيم سعيدة”.

أضافت: “وبناءً عليه نتوجه الى الموظفين واعدين إياهم أن نبقى مصرين حتى الرمق الأخير على متابعة حراكنا وإضرابنا في حال لم يتم تنفيذ المطالب، أقله الحد الأدنى المقبول منها، لذا، وكبادرة حسن نية تجاه دولة الرئيس ميقاتي ومعالي وزير العمل، وإحساساً منا بالوضع الذي سبّبه الإضراب المفتوح بشكل قاسٍ على المواطنين، قررنا ولمدة أسبوعين إعادة الإضراب الى ما كان عليه سابقاً أي تأمين حضور الموظفين يوماً واحداً في الأسبوع الذي هو يوم الأربعاء لكي يتمكن المواطنون من إنجاز ما لديهم من معاملات وإجراءات ملحّة، آملين ألا نعود بعد هذين الأسبوعين الى الإضراب المفتوح وأن يكون الحل بات جاهزاً لدى دولة الرئيس”.

كما استقبل ميقاتي وزير الصحة العامة فراس الأبيض وبحث معه في شؤون تتعلق بوزارته.