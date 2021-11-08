لبنان | قفزة جديدة لدولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 06:05 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ارتفاعاً جديداً مساء اليوم، حيث تخطى حاجز الـ21000 ليرة، وبلغ عصر اليوم 21025 – 21075 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباحا، ما بين 20850 – 20900 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.

وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى أن القطاعات الإنتاجية التي كانت تشكل مدخلا للدولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان.