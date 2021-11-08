لبنان | بيان لنقيب الأطباء حول انتخاب ثمانية أعضاء في مجلس النقابة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

اوضح نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف التطورات المتعلقة بانتخاب أعضاء في مجلس النقابة، وأكد حرصه الشديد على “التمسك بمبدأ ديموقراطي أساسي يتمثل بتداول المسؤوليات وبإجراء أي استحقاق انتخابي في الموعد المحدد في القانون”.

وأشار أبو شرف في بيان الى ان “الظروف العامة والصحية، مرة تلو مرة، ومعها قوانين تمديد المهل أحيانا، حالت دون التقيد بالمواعيد القانونية المحددة لإجراء انتخاب ثمانية أعضاء في مجلس النقابة. كان من المفروض إتمامه تباعا في أيار عام 2020 وفي أيار عام 2021. وبين هذه العوائق بالتفصيل كالآتي:

– بتاريخ 5/1/2021 طلبنا من الدائرة القانونية في النقابة إبداء رأيها في الموضوع فأبدت في استشارة قانونية مؤرخة في 17/1/2021، ما خلاصته أنه بالرغم من بعض الغموض الذي يشوب الفقرة الخامسة من قانون تمديد المهل رقم 199، فإن الأعضاء المنتهية – ولا يتهم من حيث المبدأ – يستمرون في ممارسة أعمالهم حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية.

– نظرا لحالة التعبئة العامة، تبادلنا الكتب خصوصا ما بين 14/4/2021 و10/5/2021 مع حضرة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع حول إمكان إجراء الإنتخاب، فكان الجواب تارة بالنفي بسبب الواقع الوبائي والصحي (في 7/4/2021) وطورا بعدم الممانعة على أن يتم التشدد في التدابير الإجرائية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (في 10/5/2021).

– وجه النقيب إلى معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن كتبا متتالية بالتواريخ الآتية: 27/4/2021 و 27/5/2021 و 9/6/2021 و 2/8/2021، لسؤاله عن قضايا متفرقة تتعلق بوضع الأعضاء المنتهية ولايتهم من حيث المبدأ، وبإمكان إجراء الانتخاب في أواخر شهر أيلول 2021، وبالتاريخ الملائم لإجراء انتخاب الأعضاء الثمانية الجدد، وهل يصح إجراء هذا الانتخاب بعد انتهاء التعبئة العامة أم يقتضي انتظار الموعد المحدد في قانون إنشاء النقابة وبمدة ولاية الأعضاء الثمانية الذي سيجري انتخابهم وسواها من المسائل.

وفي هذه الكتب جميعا كنا نطلب إلى معالي الوزير بإلحاح توجيه الأسئلة المعنية إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ويبدو أن هذه الهيئة لم تتلق إلا الكتاب الأخير تاريخ 2/8/2021 كما يظهر لاحقا.

– بتاريخ 11/5/2021 قرر مجلس النقابة بالاكثرية إرجاء الإنتخابات إلى حين انتهاء التعبئة العامة عطفا على قرار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع ولجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية تاريخ 10/5/2021.

– بتاريخ 30/6/2021 وعطفا على قرار مجلس النقابة تاريخ 12/5/2021 ونظرا لتعذر انعقاد مجلس النقابة كون الأعضاء الثمانية المنتهية ولايتهم يرفضون المشاركة قبل الحصول على جواب رسمي بشأن وضعهم، دعوت إلى جمعية عمومية عادية يتم خلالها انتخاب ثمانية أعضاء لمجلس النقابة وعضوين للمجلس التأديبي ومراقب عام لصندوق التقاعد ومساعدين له، وحددت مواعد الدورة الأولى في 2/10/2021 والدورة الثانية في 17/10/2021”.