لبنان | مولوي: بدأنا بالإجراءات التحضيرية للإنتخابات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2021 12:29 مساءً

أعلن وزير الداخلية والبلديات ​بسام مولوي​، خلال منتدى الإنتخابات، هدفنا إجراء الإنتخابات بمواعيدها، وندعو المنظمات الدولية والمحلية لمراقبة الإنتخابات، وبدأنا بالاجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية”.

وتابع خلال مؤتمر صحفي: “مصمم ومصر مع الحكومة ورئيسها ​نجيب ميقاتي​، على إنجاح العملية الإنتخابية، وسنعمل على اتخاذ الإجراءات لتفادي الثغرات”.

وأضاف: “لا يخفى على أحد أن ​لبنان​ يرزح تحت عبب إقتصادي بالغ الصعوبة، ولكن عند وجود النية تبتدع الوسيلة، ومن خلالكم نستعيد تخطي الصعاب، مؤازرتكم مطلوبة لتأمين الموارد لمواكبة العملية الإنتخابية”.

وتوجه مولوي لـ”أشقائنا العرب”، موضحا أن “لبنان بشعبه وحضارته وثقافته يعشق الإنفتاح على العالم، ويرفض الإنقلاب على تاريخه العربي، ويرفض الا أن يكون بحضن أشقائه بحكم ​التاريخ​ وروابط الدم، ولبنان لن يضل الطريق وسيبقى ملتقى العرب ويحرص على أمنهم وأمانهم، ولبنان أقوى من كل شي يرسم له، ولا يحتمل مغامرات بعيدة، ولن تكون خياراته رمادية”.

وثمن وزير الداخلية والبلديات “مسعى ​جامعة الدول العربية​، وأدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​ الذي يمثل نهج عودة العراق الى الحياة”.