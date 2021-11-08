لبنان | ميقاتي: وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع صندوق النقد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه “بأولوياتي الموضوع الامني، المالي والاقتصادي، الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، الانتخابات واجراءها بوقتها، السياسات العامة والمحلية والدولية، مقاربة الفساد ووضع كل القوانين اللازمة”.

وشدد ميقاتي من المجلس الإقتصادي والإجتماعي على اننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع صندوق النقد الدولي وقدمنا أرقاما مالية موحدة للصندوق.

وتابع: “بحثت مع لازارد في خطة التعافي الاقتصادي وهناك تنسيق كامل ومصرف لبنان يتعامل مع الشركة وخلال هذا الشهر سنتسلم خطة التعافي”.

وأردف قائلاً: “نحاول تأمين تمويل البطاقة التمويلية من البنك الدولي والمنصة الخاصّة بها جاهزة.