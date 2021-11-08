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لبنان | طقس بداية الأسبوع مستقر ودافئ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 21 ثانية

الطقس

يؤثر على لبنان طقس مستقر، يرافقنا لأيام عدة. وتبقى درجات الحرارة دافئة نهاراً وفوق المعدلات الموسمية لتعود وتنخفض نهار الخميس.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٥ و ٢٣ درجة
– الجو : مشمس
– الرياح : شمالية غربية ضعيف ٢٠ -٣٠ كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪؜
– الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
– الرؤية متوسطة
– البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس مستقر والحرارة مستقرة قليلا ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة ، من ١١ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٤ الى ٢٤ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاربعاء: طقس مستقر والحرارة تنخفض قليلا قليلاً ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة ، من ١٠ الى ٢٦ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٣ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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