لبنان | وزير الاقتصاد: هناك قلة ثقة من المجتمع الدولي بطريقة إدارة القطاعات في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 17 دقيقة

أشار وزير الاقتصاد والتجارة، ​أمين سلام​، في حديث تلفزيوني، إلى أن “لغة التهويل التي يعتمدها اصحاب المولدات لن تفيد، ونحن طلبنا منهم بأن يسيروا معنا في هذه الازمة، ونحن لا مصلحة لدينا بضرب اي قطاع”.

ولفت إلى أن “الازمة الحالية تضرب القطاعات الزراعية تحديدًا ومحصولنا الزراعي الذي يجب ان يتم تصديره ضمن مهلة معينة والا سيتلف”، معتبرًا أنه “نحن امام مأزق كبير ولا بد من ايجاد اسواق بديلة بما فيها العراق والأردن، لانه لا يمكن انتظار حل الأزمة التي يبدو انها لن تحل بسهولة”.

واكد أن “هناك قلة ثقة من المجتمع الدولي بطريقة ادارة القطاعات في لبنان، ونحن لا نريد ان نفقد سيادة الدولة نتيجة هذه المرحلة الراهنة”، موضحًا أن “التوجه الى انتقاء الحلول دون الارتهان للخارج، والحال الان هو استبعاد الخصخصة والاتجاه نحو الـBOT”، مشيرًا إلى أنه “يجب ان يفتح السوق للشركات العالمية مع حماية اصول الدولة”.

وشدد على انه “لن يكون هناك أزمة خبز، وسنصل الى حلول، والوزارة تعمل على حلول طويلة الامد بموضوع الخبز”.