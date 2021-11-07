لبنان | إرجاء انتخابات المحامين في بيروت إلى 21 الحالي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 11 ثانية

عقدت الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت، اجتماعا اليوم لدورتها الأولى، بدعوة نقيب المحامين ملحم خلف إلى المحامين، إنفاذا لجدول الأعمال المقرر في التاسعة صباح اليوم لانتخاب نقيب جديد وأعضاء لمجلس النقابة.

حضر الاجتماع خلف وأعضاء مجلس النقابة، وحضر المرشحون لعضوية مجلس النقابة ولمنصب النقيب وعضوية لجنة إدارة صندوق التقاعد وعدد من المحامين.

ترأس خلف الجلسة، وبعد الانتظار حتى العاشرة تبين أن عدد المحامين الذين حضروا ويحق لهم الاشتراك في هذه الجمعية 75 محاميا، وبما أن النصاب القانونية لعقد هذه الجلسة غير متوافرة، أرجئت إلى 21 تشرين الثاني الحالي، عملا بالمادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وللمناسبة، توجه النقيب إلى الحضور بكلمة شدد فيها على “أهمية هذه الانتخابات بما تمثله من تجسيد وتكريس لمبدأ الديموقراطية، ولا سيما في هذه الظروف الاستثنائية، وعلى النهج المستمر للنقابة منذ مئة وعامين في موقعها الريادي مهنيا، وطنيا وإنسانيا.

ثم تلا أمين السر سعدالدين وسيم الخطيب محضر الاجتماع، وأرجئ اجتماع الجمعية العامة الى التاسعة صباح الأحد 21 الحالي، بسبب عدم اكتمال النصاب، سندا إلى المادة 38 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة، بحيث يعتبر الاجتماع في الموعد الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.