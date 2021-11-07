لبنان | السوق السوداء تستعر.. ارتفاع اضافي بسعر الدولار!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الأحد، على 20825 ليرة و20875 ليرة.

وخسرت الليرة اللبنانية، المزيد من قيمتها أمام الدولار بعد تحسن محدود الشهر الماضي إثر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد 13 شهراً من الفراغ السياسي بالبلاد.

وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.

وشهد لبنان المثقل بالديون في مارس/آذار 2020 أول تعثر عن السداد في تاريخه قبل الموافقة على خطة إصلاح وبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي، لكنها ظلت حبرا على ورق.