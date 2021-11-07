لبنان | مداهمة منزل يقطنه مجهول أثار الريبة.. وهذا ما تم كشفه!

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موقوف
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“بتاريخ 21-10-2021، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن تواجد أحد الأشخاص المجهولين داخل أحد المباني في محلة حي السراي – النبطية بشكلٍ يثير الريبة.
على الفور داهمت دورية من المفرزة المبنى المذكور، وتمكّنت من توقيفه، ويدعى:
ا. م. (من مواليد عام 1986، سوري)، وفق أقواله.
بتفتيشه، عثر بحوزته على /607/ حبات “كبتاغون”، وبتفتيش مكان إقامته – منزل مهجور ملاصق للمبنى الذي أوقف فيه – تم ضبط تلفاز، و/3/ شاشات أجهزة كمبيوتر، ومكبّر للصوت، و/3/ صناديق أموال الصدقة.
بالتحقيق معه اعترف بتعاطيه المخدّرات، وبإقدامه على سرقة المضبوطات خلال /10/ أيام مضت من مدينة النبطية.
أودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه،
بناءً على إشارة القضاء المختص”.