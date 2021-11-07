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لبنان | مداهمة منزل يقطنه مجهول أثار الريبة.. وهذا ما تم كشفه!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 22 ثانية

موقوف

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 21-10-2021، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن تواجد أحد الأشخاص المجهولين داخل أحد المباني في محلة حي السراي – النبطية بشكلٍ يثير الريبة.

على الفور داهمت دورية من المفرزة المبنى المذكور، وتمكّنت من توقيفه، ويدعى:

ا. م. (من مواليد عام 1986، سوري)، وفق أقواله.

بتفتيشه، عثر بحوزته على /607/ حبات “كبتاغون”، وبتفتيش مكان إقامته – منزل مهجور ملاصق للمبنى الذي أوقف فيه – تم ضبط تلفاز، و/3/ شاشات أجهزة كمبيوتر، ومكبّر للصوت، و/3/ صناديق أموال الصدقة.

بالتحقيق معه اعترف بتعاطيه المخدّرات، وبإقدامه على سرقة المضبوطات خلال /10/ أيام مضت من مدينة النبطية.

أودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه،

بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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