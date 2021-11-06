لبنان | نقابة عمال المخابز: نطالب بممثل في خلية الازمة لدراسة كلفة وصناعة ربطة الخبز

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2021 8:32 مساءً

عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، بعد ظهر اليوم السبت، اجتماعًا في مكتب النقابة برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري، وتمّ التداول والبحث في الأوضاع الراهنة والأزمة الاقتصادية, وفي لقاء رئيس النقابة مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.

وتحدث المصري عن “الأوضاع المعيشية الصعبة جراء ارتفاع سعر صرف الدولار, وفقدان القيمة الشرائية للعملة الوطنية، مما انعكس سلبًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من غلاء واحتكار وارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية واللحوم والألبان والأجبان والفواكه على أنواعها، حيث أصبح أكثرية المواطنين يعانون من سوء الغذاء وعدم قدرتهم على شراء الحاجات الضرورية”.

وتحدث عن اللقاء مع وزير الاقتصاد ووصفه بـ”الايجابي والمثمر، ساده جَوّ من الصراحة والشفافية والشعور بالمسؤولية وانفتاحه لمطالب وحماية حقوق العمال”. وقال: “لمست من معاليه حرصه واهتمامه واصراره على حماية رغيف الخبز واعتبر معاليه رغيف الخبز (حقًا مقدسًا لجميع المواطنين) ويجب الحفاظ على جودته ونوعيته ووزنه وسعره لان بالخبز يحيا الانسان”.

وفي نهاية الاجتماع، أشاد المجلس التنفيذي للنقابة بـ “الدور الايجابي لوزير الاقتصاد”، منوهًا بـ”جهوده وحرصه واهتمامه بلقمة عيش المواطن ورعايته لحقوق العمال”.

وطالب المجلس بأن تكون نقابة عمال المخابز ممثلة بخلية الأزمة في الوزارة أو أي لجنة لدراسة كلفة وصناعة ربطة الخبز “لأننا من اهل الخبرة والكفاءة والطرف الاساسي بانتاج الخبز