لبنان | من كان يقصد أبو فاضل بقوله: “ما أفصح العاهرة..حينما تحاضر بالعفاف”؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2021 7:45 مساءً

غرد المحلّل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر حسابه على “تويتر”:

“حاجي تحكو عن الظلم والكرامة والشفافية”.

وأضاف: “بيكفينا تغريدات بالنظافة والطهارة ومكافحة الفساد على طريقة: “ما أفصح العاهرة..حينما تحاضر بالعفاف”.

“يا عيني سامعين بالقول الكريم: إذا أبتليتم بالمعاصي فاستتروا؟ ستهربون يا أقزام وحرامية وترحلون عن لبنان “وطن الأرز” والأوادم والشموخ”.

وقال أبو فاضل في تغريدة ثانية:

“لا تصدقوا أن الناس باتت تصدقكم وأنتم تلبسون ثياب الحمل وتتمظهرون بثياب الوديع!”.

“انكشف أمركم وباتت عورات عقوباتكم عليكم كالنسر على قمم جبال لبنان التي تشرف على الشمال والبقاع والجبل والجنوب والعاصمة ست الدنيا-بيروت!”.

وختم أبو فاضل بالقول: “يا خجلة التاريخ والمستقبل وأهلكم وجماعتكم بكم!”.

ناشطون على وسائل التواصل اعتبروا أن تغريدة أبو فاضل جاءت ردأ على تغريدة رئيس التيار الوطني الحر النائب حبران باسيل، جاء فيها:

“من سنة فرضوا علي عقوبات أسبابها القانونية ساقطة وسببها الحقيقي معروف. وحدة وكرامة بلدي ما بتخلى عنهم شو ما كان الثمن. من انتمائي المشرقي المنفتح عالغرب بمدّ يد الصداقه لكل بلد بيحترم لبنان. قريباً بتقدّم بالمراجعة اللازمة لثبت انه ما في ظلم بيدوم والتاريخ هيك علمنا، اقرأوا التاريخ”.