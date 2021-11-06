لبنان | جريحان بإطلاق نار في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصيب المواطنان “أ.ض” و”ع.ع” بجروح اثر اشكال وقع بين عدد من الاشخاص في الاسواق القديمة في طرابلس، على خلفية إشكال قديم بين أفراد عائلتين من طرابلس، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وتسبب اطلاق النار والمطاردة في الازقة والشوارع الداخلية بحالة من الهلع والفزع بين أصحاب المحال التجارية، الذين أغلق عدد منهم أبواب محالهم، خوفا من تطور الاشكال.

وحضرت على الفور دورية من عناصر الجيش، وطوقت المكان وعملت على ملاحقة مطلقي النار.