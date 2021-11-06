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لبنان | “الخارجية” للرعايا اللبنانيين في أثيوبيا: غادروا البلاد في أقرب فرصة ممكنة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

وزارة الخارجية والمغتربين

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي:

تنصح وزارة الخارجية والمغتربين الرعايا اللبنانيين المتواجدين في أثيوبيا وخصوصًا العائلات مغادرة البلاد في أقرب فرصة ممكنة لحين زوال الخطر الداهم وعودة الأمور إلى طبيعتها. كما تدعوهم إلى الحذر لدى التجول ليلاً وتموين ما يلزمهم من غذاء ودواء للاستهلاك الشخصي عند الضرورة. يمكن للحالات الطارئة أيضاً التواصل مع السفارة اللبنانية في القاهرة على الرقم التالي: 00201225543703

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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