لبنان | فوز كبير لـ”القوات” في انتخابات اليسوعية “هوفلين”

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

حقق طلاب حزب “القوات اللبنانية” فوزًا كاسحًا في الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف – “هوفلين” واسترجعت رئاسة الهيئة الطالبية فيها، حيث خاضت “القوات” الانتخابات منفردةً في وجه لائحة النادي العلماني من جهة بعد انسحاب التيار العوني وحلفائه.

كما فازت “القوات اللبنانية” برئاسة كل من كليات ادارة الاعمال، الحقوق، الاتصالات المعالجة الفيزيائية والعلوم المخبرية.

أما في باقي الكليات فقد سجّل حزب “القوات” تقدّمًا ملحوظًا هذا العام وحصد 49 مقعدًا بعد أن فاز بـ 24 مقعدًا في الانتخابات العام الماضي.

وفي الكليات التي خاضت فيها “القوات” المعركة، نال تحالف “حزب الله” – “القومي السوري” – “التيار الوطني الحر” 5 مقاعد، و”الكتائب” مقعدين. أما النادي العلماني فقد نال 40 مقعدًا، والمجموعات المستقلة فقد نالت 14 مقعدًا.