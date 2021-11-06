لبنان | اتحاد نقابات العمال: متضامنون مع مزارعي التبغ في عكار

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 19 دقيقة

أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) وقوفه وتضامنه مع مزارعي التبغ في عكار حتى تحقيق كافة مطالبهم، وتوجه اليهم في بيان: “لن يموت حق وراءه مطالب، اليوم وقبل غد اتحدوا وتوحدوا وكونوا كلمة واحدة وموقفا واحدا رفضا للسعر الظالم والجائر لكيلو التبغ والتنباك في عكار الذي فرضته إدارة الريجي امتدادا من عكار الى البقاع الغربي، الى جنوب لبنان وكأنه لا يكفينا الى أين أوصلتنا سلطة الفساد والفاسدين والنهب المنظم لخيرات الوطن وثرواته، وها هم اليوم ينقضون على أعرق زراعة في لبنان ألا وهي زراعة التبغ التي تعتاش منها آلاف العائلات وهي مدخولهم المادي الوحيد ولقمة عيشهم التي باتت مهددة اليوم”.

أضاف: “لا ترضخوا ولا تساوموا بل ثوروا وانتفضوا في وجه إدارة الريجي، وامتنعوا عن تسليم محصولكم بسعر هو سعر القضاء عليكم وعلى أعرق الزراعات في لبنان، ولا يخفى على أحد منا كم من مرة رفعت إدارة الريجي أسعار الدخان الوطني لتوازي بين سعر علبة الدخان زمن 1500 ليرة لبنانية ورفعت أسعار الدخان الوطني ليوازي سعر الدولار حاليا في السوق السوداء بينما كان يسلم مزارعو التبغ الكيلو منذ عامين بما يقارب ال 14 ألف ليرة حين كان سعر الدولار 1500 ليرة لبنانية لتحتسب لنا إدارة الريجي ال14 ألف ليرة على سعر 1500 للدولار أي ما يعادل 9 دولارات لكيلو التبغ زمن ال 1500 ليرة لبنانية ولتدفع حاليا باللبناني ال 9 دولارات على اساس سعر الدولار اليوم في السوق السوداء”.