لبنان | شيخ العقل: مهمتنا جمع الشمل

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 34 دقيقة

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، قائد فوج الإدارات والمؤسسات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام أبو هدير يرافقه المسؤول عن أمن السفارات والإدارات العامة في منطقتي الشوف وعاليه المقدم علي جابر. وكانت مناسبة للتهنئة وإطلاعه على المهام المنوطة بمؤسسة قوى الأمن الداخلي في الحماية وتوفير الاستقرار.

ومن الزوار، الشيخ سلمان أحمد الهجري من جبل العرب في السويداء للتهنئة والمباركة، ثم هايل اشتي من مجموعة “العمل لأجل المستقبل” في الجالية اللبنانية في البرتا – كندا، يرافقه جمال حمد.

من جهة أخرى، تلقى أبي المنى اتصالات مهنئة بتسلمه مهام مشيخة العقل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومن الشيخ شوقي الخشن ورجل الأعمال الشيخ كميل سري الدين وعدد من الشخصيات.

وفي سياق الجولات الدينية، زار شيخ العقل يرافقه وفد من المشايخ، بلدة كفرنبرخ الشوفية، حيث أقيم له استقبال حاشد في “خلوة الزنبقية” من مشايخ البلدة وعائلاتها وأبنائها وفاعلياتها، إضافة الى عدد من مشايخ المنطقة في مقدمتهم: أبو داود منير القضماني، أبو زين الدين حسن غنام، أبو خليل نجيب نصر، أبو علي بشير بو ذياب، ماجد سري الدين، أبو نعيم محمد حلاوي وأعضاء في المجلس المذهبي.

بعد ترحيب من شيخ الخلوة أبو شوقي مهنا البتديني، ألقى كل من الرئيس السابق لبلدية كفرنبرخ خالد العماد كلمة تقديرية باسم الأهالي، وسليم أبو غانم قصيدة.

ورد شيخ العقل بكلمة قال فيها: “يسعدني أن أكون بينكم في هذه البلدة العزيزة وفي المكان الطاهر برفقة مشايخ أجلاء، كان لي الشرف أن يحتضنونني لنواكب معا هذه المرحلة من تاريخنا، مجددين الإرادة والعزم والنشاط للنهوض بالمجلس المذهبي في مرحلة جديدة بدأناها بعد تسلمنا من سماحة الشيخ نعيم حسن، أطال الله بعمره، متحملين بعده مسؤولية هذه المهمة الأساسية لخدمة الطائفة والوطن. أنا فخور جدا وممتن للثقة الكبيرة التي لمستها من غالبية الرأي العام الدرزي والوطني ومن المجلس المذهبي ومن وليد بك، حفظه الله، ومن جمع إخواني المشايخ الأجلاء”.