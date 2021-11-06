لبنان | استقرار بدرجات الحرارة.. وطقس دافئ في الـ”ويك أند”

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

يؤثر طقس مستقر اليوم على لبنان ولعدة أيام مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح دافئة جدا وفوق المعدلات الموسمية.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٧ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٣ درجة

٢- الجو : مشمس

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيف ٢٠ -٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الاحد : طقس مستقر والحرارة مستقرة قليلا ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة ، من ١١ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٤ الى ٢٤ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاثنين : طقس مستقر والحرارة ترتفع قليلاً ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة ، من ١٠ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س