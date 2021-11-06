لبنان | استقرار بدرجات الحرارة.. وطقس دافئ في الـ”ويك أند”

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توقعات الطقس
يؤثر طقس مستقر اليوم على لبنان ولعدة أيام مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح دافئة جدا وفوق المعدلات الموسمية.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
السبت :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٧ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٣ درجة
٢- الجو : مشمس
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيف ٢٠ -٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة
الاحد : طقس مستقر والحرارة مستقرة قليلا ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة ، من ١١ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٤ الى ٢٤ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
الاثنين : طقس مستقر والحرارة ترتفع قليلاً ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة ، من ١٠ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س