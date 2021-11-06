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لبنان | استقرار بدرجات الحرارة.. وطقس دافئ في الـ”ويك أند”

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كتبت أسماء لمنور في السبت 6 نوفمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 3 ساعات

توقعات الطقس

يؤثر طقس مستقر اليوم على لبنان ولعدة أيام مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح دافئة جدا وفوق المعدلات الموسمية.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٩ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٧ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٣ درجة
٢- الجو : مشمس
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيف ٢٠ -٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الاحد : طقس مستقر والحرارة مستقرة قليلا ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة ، من ١١ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٤ الى ٢٤ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الاثنين : طقس مستقر والحرارة ترتفع قليلاً ساحلا بين ٢٠ و ٢٩ درجة ، من ١٠ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٥ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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