لبنان | هل التقى ميقاتي بالمعاون السياسي لنصرالله؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 40 دقيقة

نفى مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما ورد في تقرير تلفزيوني، عن مضمون لقاء جمعه بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل.

وكان تقرير تلفزيوني قد ذكر أن ميقاتي التقى الخليل وبحثا قضية وزير الإعلام جورج قرداحي من دون التوصل إلى إيجابية ملموسة.

وأشار إلى أن “ميقاتي بقي مصراً على أن حل الأزمة يبدأ باستقالة قرداحي أو إقالته”. وتابع التقرير أن “حزب الله متمسك بموقفه بضرورة الإبقاء على قرداحي ومنعه من الاستقالة”.

ويزداد المشهد السياسي في لبنان تأزماً، في وقت لم تتخذ فيه السلطات إجراءات عملية بعد قرارات السعودية بحق لبنان، التي بلغت مستوى القطيعة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، وتبعتها الإمارات والبحرين والكويت إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن حرب اليمن ودعمه للحوثيين.