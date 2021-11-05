لبنان | هل تنقطع الإنترنت كلياً في لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أشار وزير الإتصالات جوني القرم الى أنه “لا داع للتهافت على تشريج الخطوط المسبقة الدفع”، لافتاً إلى أن “المخزون في السوق يكفي لأشهر إذ يتوفر في السوق بطاقات تشريج لـ”ألفا” بقيمة 60 مليون دولار ولـ”تاتش” أيضاً”.

وأضاف القرم في حديث تلفزيوني: “لا انقطاع في خدمة الاتصالات او الانترنت بشكل كلي انما قد نشهد انقطاعاً مرحلياً”.

يذكر أنه طمأن مكتب القرم سابقاً في بيان اللبنانيين مؤكداً أنه يسعى بكل طاقته من خلال الاتصالات التي قام بها خلال الايام الماضية لتأمين مخرج لموضوع المازوت، بحيث توصّل الوزير الى أن يلتزم مصرف لبنان بتحويل المبالغ التي ترصد من الوزارة دوريا لمنشآت النفط من الليرة الى الدولار على سعر السوق بما يخصّ مشتريات المازوت من قبل وزارة الاتصالات، وبالتالي تفادي توقّف خدمتي الإنترنت والاتصال.