لبنان | غياض: الرياض طلبت استقالة قرداحي كبادرة حسن نية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أوضح المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض، بأن “السعودية رأت نوعاً من التدخل بشؤونها ومن الإهانة وهم يطالبون كبداية لإعادة الأمور الى مجاريها باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي”.

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنه “لا نوع من تهديد من قبل السعودية، والكلام بالعموميات والمطلوب أن يظهر لبنان حسن نية وأسف عما حصل وأن تزيح الغيمة السوداء عن العلاقات بين البلدين”.

ولفت الى أن “الرياض أكدت للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس أنها لن تظلم اللبنانيين بالسعودية ولن تتصرف بطريقة انتقامية وعشوائية”.

ويزداد المشهد السياسي في لبنان تأزماً، في وقت لم تتخذ فيه السلطات إجراءات عملية بعد قرارات السعودية بحق لبنان، التي بلغت مستوى القطيعة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، وتبعتها الإمارات والبحرين والكويت إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن حرب اليمن ودعمه للحوثيين.