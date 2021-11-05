لبنان | محفوض لـ”صوت بيروت انترناشونال”: قرداحي تفصيل “مستتر” بحزب الله ومن خلفه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

للعلاقات اللبنانية السعودية حكاية عميقة، بدأت قبل استقلال لبنان، مدت خلالها المملكة يد الخير لهذا البلد الذي مرّ بأزمات وحروب عدة، كانت السعودية خلالها السند والداعم له، لكن “حزب الله” ظهر وبدأ بافساد هذه العلاقة الى ان وصلنا الى ما نحن عليه اليوم.

رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض اعتبر في اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال” ان “ما بين المملكة العربية السعودية ولبنان علاقة خاصة، تتجاوز التقاليد الدبلوماسية والمصالح المادية المتبادلة بين الدول الشقيقة حتى اصبحت المملكة حاضرة بقوة في كلّ عاصفة هبت على لبنان من باب حرصها على سيادة هذا البلد”.

و اعتبر محفوض ان “التصعيد المتخذ من المملكة يتجاوز تصريح وزير الاعلام، سببه الاساسي هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة، فقرداحي مجرد تفصيل مستتر بحزب الله ومن خلفه”.

و اكد محفوض ان “المملكة لم تتخل عن علاقتها بلبنان، لكن لم يعد بمقدورها التغافل عن الوقائع المناقضة التي يتحمّل مسؤوليتها حزب الله بسبب هيمنته على القرار اللبناني بقوّة السلاح، وحمايته الفساد”.

وشدد محفوض على أن تصحيح العلاقات الخارجية هو جزء من الاصلاحات الواجب ارسائها، قائلا: “ان لم يعد العرب لا بل العالم اجمع الى لبنان لا يمكن ان نستعيد جزءا من نشاطنا”، مؤكدا “نرفض ان نكون جزء من الهيمنة الايرانية” .

و ختم محفوض معتبراً ان لا خلاص من هذا الوضع في لبنان بوجود سلاح حزب الله، فتحقيق ما يصبو إليه اللبنانيون من أمن واستقرار ورخاء يتطلّب أولاً نزع هذا السلاح.