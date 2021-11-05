لبنان | عقيص: ما يجري في العدلية سيترك جروحاً عميقة في الجسم القضائي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

غرّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر “تويتر” وكتب: “ما يجري في العدلية اليوم سيترك جروحاً عميقة في الجسم القضائي. مزيج من التعسف باستعمال الحق، والتحدي والتهديد والشخصنة. ضحايا ما يجري: شهداء انفجار المرفأ الذين يعاد قتلهم اليوم عمداً والعدالة او جنين العدالة الذي يجهض في رحم الامل ببناء وطن جديد”.

يذكر أنه حصلت بلبلة في العدلية متعلقة بالقاضي طارق البيطار، وفي الية تعيين القاضي حبيب مزهر، وضمّ الملفين، ملف القاضي طارق البيطار وملف القاضي نسيب ايليا في ملف واحد.

وفي التفاصيل، عندما تقدم وكلاء الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس، بطلب رد القاضي البيطار، يومها اعتبر ايليا وهو رئيس الغرفة رقم 12 في محكمة الاستئناف المدنية، بأنه سبق ان اعطى رأيًا مسبقًا في قضية مشابهة، وبالتالي، لن يتمكن البتّ بهذه الدعوى، يومها اتى الجواب من القاضي حبيب رزق الله الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بأن الدعوَتين المقدمتين من قبل الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر منفصلتين ومستقلتين، لذا يمكن للقاضي ايليا ان يبت بدعوى الوزير فنيانوس.