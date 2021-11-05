لبنان | عداد “كورونا” في لبنان إلى مزيد من الارتفاع.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 07:23 مساءً - منذ 50 دقيقة

سجل عداد وزارة الصحة العامة اليوم الخميس 713 إصابة جديدة و6 حالات وفاة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 645104.

من ناحية أخرى، طمأن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الى أنّ “الوضع بالنسبة الى “كورونا” جيّد، خصوصاً وأن نسبة التلقيح عالية جداً”، مشيراً الى أنه “من الصعب التكهّن حول الوضع في الأشهر المقبلة لأننا لا نعرف كيفية تطور الوباء”، ومحذراً من ان “المستشفيات ليست بجاهزية تامة وذلك نظراً للأوضاع المالية والاقتصادية المهترئة”.

وعن جرعة اللقاح الثالثة قال “اللجنة ستبدأ الشهر المقبل بإرسال الرسائل النصية للمواطنين الذين هم فوق سنّ السبعين لتلقي هذه الجرعة، كما للعاملين في القطاع الصحّي على أن تكون اختيارية”.