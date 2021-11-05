لبنان | هذا ما جاء في بيان للأمن العام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تُعلن المديرية العامة للأمن العام عن استقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني ومقرات الأمن العام اعتباراً من تاريخ 1/12/2021 ولغاية تاريخ 31/01/2022.

وتُقدم الطلبات في المديرية العامة للأمن العام، المبنى المركزي رقم 1، أمانة السر العامة، مقابل قصر العدل.

لمزيد من المعلومات وللإطلاع على المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت general-security.gov.lb.