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لبنان | توقيف أربعة مروّجين في طرابلس

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

موقوف

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجة عمليات رصد ومتابعة مكثّفة لعصابات ترويج المخدّرات، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخي 1 و 2-11-2021، من توقيف /4/ مروّجين، في منطقتي الضّمّ والفرز، الزاهرية وشارع المطران، وهم كل من:

ع. خ. (من مواليد عام 1992، سوري)
ر. ح. (من مواليد عام 1996، سوري)
ج. م. (من مواليد عام 1998، لبناني)
م. س. (من مواليد عام 2001، لبناني)
ضُبط بحوزتهم /1،3/ كلغ. من مادّة حشيشة الكيف.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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