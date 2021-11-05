لبنان | ستريدا جعجع تُطمئن اللبنانيين في الخليج: سنقوم بالمستحيل للحفاظ على مصالحكم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

طمأنت النائب ستريدا جعجع “جميع اللبنانيين الموجودين في الدول العربيّة، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، أننا كحزب سياسي سنقوم بالمستحيل للحفاظ على مصالحهم وبمنأى عن أي تعرّض لهم”.

وتمنت على “الأكثريّة الحاكمة في لبنان التفكير ملياً قبل القيام بأي خطوة من شأنها أن ترتد سلباً على مصالح لبنان واللبنانيين، خصوصاً وأن المنتشرين يلعبون دوراً أساسياً ومحورياً اليوم في مساعدة أهاليهم في لبنان على الصمود في وجه الإزمات الكارثيّة المتتاليّة التي تعصف في البلاد، باعتبار أننا بغنى عن فتح أي أزمة جديدة تضاف إلى هذه الأزمات بدءاً من الأزمة الإقتصاديّة والماليّة والنقديّة مروراً بأزمة جائحة “كورونا” ووصولاً الى جريمة انفجار مرفأ بيروت”.

وقالت: “نحن كحزب سياسي نؤيّد بشكل كامل الموقف الصادر في هذا الشأن عن المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري والذين دعوا المسؤولين في الدولة الإسراع في ترميم العلاقات مع دول الخليج، وإزالة أسبابها، وعودة حركة التصدير والاستيراد معها”، لافتةً إلى ان “التاريخ له مسار واضح ولبنان بلد مؤسس في جامعة الدول العربيّة ولطالما كان من ضمن الحاضنة العربيّة وهكذا سيكون، لأن هذا هو موقعه الطبيعي”.

كلام النائب جعجع جاء خلال اجتماع الهيئة الإداريّة لـ”مؤسسة جبل الأرز”، الذي عقد في معراب برئاستها وحضور الأعضاء.

وبحث المجتمعون في آخر التطورات المستجدة على المشاريع والملفات التي تتابعها المؤسسة في الوقت الراهن وأهمها المساعدات التربويّة، مسشتفى بشري الحكومي، مكتب جرف الثلوج في قضاء بشري وثانويّة جبران خليل جبران.