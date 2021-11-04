لبنان | لجنة الاقتصاد: لاعادة الدفء الى العلاقات مع دول الخليج

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد امين سلام والنواب: علي بزي، ميشال ضاهر، علي درويش، أمين شري، الكسندر ماطوسيان وروجيه عازار. كما حضر رئيس جمعية شركات التأمين ايلي نسناس ورئيس نقابة وسطاء التأمين ايلي حنا.

وناقشت اللجنة “تداعيات الأزمة المستجدة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، على الصعيد الأقتصادي والمشاكل التي يعانيها قطاع التأمين في لبنان”.

واشار بيان صادر عن اللجنة الى ان “المشهد السياسي القائم في لبنان يتطلب اعادة الدفء والحرارة الى العلاقات العربية – العربية، والحرص الشديد على تمتين وتدعيم أواصر الاحترام المتبادل بين لبنان واشقائه في دول الخليج”.

وناقشت اللجنة “التحديات التي تواجه قطاع التأمين، واستمعت الى وزير الأقتصاد والى ممثلي شركات التأمين والوسطاء في القطاع”.

واكد الحاضرون “ضرورة تعيين اعضاء لجنة مراقبة هيئات الضمان لاستقامة عملها لتنظيم هذا القطاع وحماية حقوق المواطن”.

وقررت اللجنة متابعة درس الموضوع ومواضيع أخرى في جلستها المقبلة.