لبنان | جائزة التميز لبرنامج التمريض في البلمند

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2021 7:03 مساءً

نال برنامج التمريض في جامعة البلمند (UOB) جائزة التميّز من الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية لعام 2021. وتمّ منح جائزة تميّز المؤسسة الأكاديمية لبرنامج التمريض لكونه مبتكرًا وفريدًا في هذا المجال، ولإيمانه القوي والثابت بوجود قصة نجاح يجب روايتها. ولم يقتصر الأمر على حاجة البرنامج إلى التكيف مع وباء COVID-19 وعواقب انفجار 4 آب المدمر فحسب بل كان عليه بشكل مستمرّ التعامل مع الازمة الاقتصادية الشاملة التي جعلت الموارد محدودة.

وفي المناسبة، صرحت الدكتورة بهية عبد الله، مديرة برنامج التمريض في جامعة البلمند: “أثبتت الممرضات/ون في العالم أنّ دورهم رئيسيّ ولا غنى عنه للمساعدة في مكافحة هذا الفيروس، ممّا سلّط الضوء على أهميّة مهنة التمريض. لقد أثبت هذا الوباء أن هذه المهنة لا تتسم فقط بالتضحية والإنسانيّة، ولكن أيضًا بالشجاعة والمرونة.”

بدورها قالت الدكتورة هدى هويجر، عميدة كلية العلوم الصحيّة: “لقد حصل برنامج التمريض FHS في جامعة البلمند على جائزة الابتكار عن جدارة من الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية بفضل عمله الأكاديمي والمهني الدؤوب خلال فترة غير مسبوقة من الأزمات الاقتصادية كما والوبائية التي مرّت على هذه البلاد. لقد تمّت الإشادة بهم لمهنيتهم والتزامهم بالجامعة وبمهنة التمريض.”

واختتم الدكتور إلياس وراق، رئيس جامعة البلمند: “تعتبر الممرضات بمثابة نبض نظام الرعاية الصحية، ويقومون بدور نبيل في تكريس حياتهم لرعاية الآخرين. أنا فخور للغاية ببرنامج التمريض لدينا. تحت قيادة الدكتور عبد الله، يمكنني أن أقول بكل تواضع أنّ لدينا قسمًا ممتازًا يستحق حقًا هذه الجائزة المرموقة”.