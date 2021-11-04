لبنان | هل تم كفّ يد القاضي البيطار عن ملف مرفأ بيروت؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2021 3:36 مساءً

بعد دعوى نقل الشكوى المقامة من وكلاء الوزير فنيانوس أمام محكمة التمييز، تم كفّ يد المحقّق العدلي طارق البيطار عن قضيّة انفجار مرفأ بيروت بشكل “مؤقت” الى حين ان تبتّ محكمة الاستئناف بالدعوى التي قدّمها منذ ايام قليلة وكلاء الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس.

وكان فريق الدفاع عن الوزير فنيانوس تقدّم بطلب رد الى محكمة الاستئناف في بيروت، وتم احالة هذه الدعوى الى الغرفة التي يرأسها القاضي نسيب ايليا، ولأن ايليا سبق ان ردّ شكلا كل الدعاوى التي قُدمت بحق البيطار، تنحى عن الملف وتمت احالة الدعوى المقامة من فنيانوس الى الرئيس الاول في محكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله.

ورزق الله كَلف بدلا من القاضي ايليا القاضي حبيب مزهر، وبعد تكليف القاضي مزهر، قرر مع الهيئة في محكمة الاستئناف، ابلاغ القاضي البيطار هذه الدعوى واعطائه مهلة 3 ايام، للردّ عليها على ان تبتّ بها محكم الاستئناف في ما بعد.