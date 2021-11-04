لبنان | النيابة العامة: التوجهات السياسية لا تتدخل في الملفات القضائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أوضحت النيابة العامة اللبنانية، أنه “يتم التداول في الاعلام ان القاضي فادي عقيقي املي عليه كيفية التعامل مع ملف قضائي حساس، وتؤكد النيابة العامة التمييزية ان القاضي عقيقي يتعامل مع كل ملف يطرح امامه من دون اي املاء او توجيه سوى من ضميره وحسن ادارته للأمور”.

وأكدت في بيان، أن “ما يتم تداوله عن تدخل بعض الأشخاص الذين لديهم اراء او توجهات سياسية لا يمت الى الحقيقة باي صلة ويدخل ضمن المناكفات والتشنجات السياسية التي تتسم بها ظروف البلاد الحالية”.​