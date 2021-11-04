لبنان | اعتصام أمام مصلحة تسجيل السيارات في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

اعتصم أصحاب مكاتب قيادة السيارات ومعقبو المعاملات، أمام مصلحة تسجيل السيارات في صيدا وقطعوا الطريق، احتجاجا على اغلاق مكاتب النافعة بسبب اضراب الموظفين الملتزمين قرار موظفي الادارات العامة.

واعتبر المعتصمون ان “الاضراب يؤثر على مصالحهم واشغالهم في ظل غياب موظفي المالية وانهم يعانون منذ 4 اشهر”. ولفتوا الى ان “النافعة في باقي المناطق تفتح ابوابها باستثناء صيدا، وهذا الامر غير مقبول”، مطالبين بايجاد حل لانتظام العمل.