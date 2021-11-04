لبنان | “حربٌ مع حزب الله”.. إسرائيل بدأت بتحصين المنازل في المستوطنات الحدودية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت مصادر قناة “الحدث” عن قيام إسرائيل بإجراء مناورات على الجبهة الشمالية تحاكي حرباً مع “حزب الله”، وتشمل استدعاء 22 ألفاً من جنود الاحتياط.

وأشارت المصادر إلى أنّ إسرائيل بدأت بتحصين المنازل في المستوطنات الحدودية مع لبنان.

إلى ذلك، قالت المصادر إنّ “إيران تقلّص قواتها في سوريا وتعزّز ميليشياتها، وتعداد القوات التابعة لها في سوريا تقدر بـ 22 ألف عنصر”.

وأضافت المصادر أنّ “إيران تكثف محاولات إدخال وتهريب أسلحة نوعية لحزب الله في سوريا”.