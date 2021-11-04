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لبنان | إليكم آخر المستجدات في مستشفى رفيق الحريري

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

مستشفى رفيق الحريري الحكومي

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس /Covid-19 وجاء فيه:

* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-١٩:

Pfizer: 270

AstraZeneca: 255

* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 265 فحصا

* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 25

* عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 6

* عدد حالات شفاء المرضى داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2

* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1372حالة شفاء

* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 11

* حالات وفاة: 0″.

وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الخميس.

رقم الهاتف 01832070”

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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