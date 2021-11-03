لبنان | المساعدون القضائيون يتوقفون عن العمل بدءاً من الإثنين المقبل.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 7 ثواني

دعت لجنة المساعدين القضائيين إلى وقف كل الأعمال الإدارية والقلمية في كل الأقلام والدوائر بشكل كامل باستثناء ما يعود إلى المهل القانونية وإخلاءات السبيل فقط ابتداءً من الإثنين المقبل.

وجاء في بيان أصدرته ما يلي: “بالنظر إلى الأوضاع المعيشية الصعبة والكارثية التي وصلنا إليها، وحيث أن أفق المعالجات على ما يبدو مقفل، ندعو بدءا من الإثنين المقبل إلى وقف كل الأعمال الإدارية والقلمية في كل الأقلام والدوائر بشكل كامل باستثناء ما يعود إلى المهل القانونية وإخلاءات السبيل فقط، على أن يحدد كل رئيس قلم ما يراه مناسبا بالحد الأدنى من الحضور، التوقف عن ضبط محاضر الجلسات في كل المحاكم بما فيها جلسات الموقوفين، ومراجعة اللجنة التي ستبقي اجتماعاتها مفتوحة في أي أمر طارئ”.