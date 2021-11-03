لبنان | فياض: لضرورة إعادة تفعيل عمل مقدمي الخدمات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 24 دقيقة

التقى وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع شركات مقدمي الخدمات، في حضور رئيس مجلس ادارة “مؤسسة كهرباء لبنان” كمال حايك وكبار موظفي المؤسسة. كما حضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والقاضيان عبد الرضى ناصر وهدى الحاج.

وبحث المجتمعون في إمكان تجديد عقود مقدمي الخدمات والآليات القانونية المطلوبة لذلك. وكان شرح مفصل لعمل مقدمي الخدمات، وعرضت تقارير عن أعمال أنجزوها لتقييم الأداء لناحية إمكان السير قدما بأعمالهم.

وشدد وزير الطاقة فياض على “ضرورة إعادة تفعيل عمل مقدمي الخدمات وتوسيع نطاق خدماتهم ضمن الأطر القانونية، لضمان تسيير المرفق العام بشكل أفضل خدمة للمواطن، وحرصاً على الأموال العامة وعلى نوعية الخدمة لهم”.