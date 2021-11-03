لبنان | قتيل و3 جرحى بانفجار في مخيم للنازحين.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2021 5:57 مساءً

وقع انفجارٌ في بعلبك بمخيم للنازحين السوريين في محلة الحديدية عند مفرق بلدة مجدلون، أدّى إلى سقوط قتيلين وثلاثة جرحى حالة أحدهم حرجة، وفي المعلومات لا تزال حتى الساعة الأسباب مجهولة.

يذكر أنه فور وقوع الإنفجار هرعت سيارات الدفاع المدني إلى المكان، بإشراف المدير الإقليمي بلال رعد، وفرق الهيئة الصحية الإسلامية، وتم نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما التحريات جارية لتحديد الأسباب.