لبنان | ماذا طلبت وزارة التربية من الطلاب اللبنانيين في الخارج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

طالبت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، من الطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج والراغبين بالاستفادة من المنح المالية وفقًا للمرسوم رقم 7357 القاضي بقبول هبة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي)، والمقدمة حصراً لمساعدة الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج على نفقتهم الخاصة، بـ”ضرورة التريث في تقديم الطلبات، ومتابعة ما يصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين حول آلية تنفيذ هذا الموضوع، خصوصاً وأنها الجهة المخولة استقبال الطلبات عبر السفارات والبعثات الدبلوماسية المنتشرة في الخارج”.