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لبنان | إحتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.. إضراب لعمال بلدية طرابلس

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 21 دقيقة

بلدية طرابلس

نفذ عمال بلدية طرابلس إضرابًا عن العمل إحتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم في ظل الضائقة الإقتصادية والإجتماعية الصعبة.

وطالب العمال في بيان “بالعمل سريعًا لإعطائهم حقوقهم والحصول على مساعدة الشهر التي أُقرت في مجلس الوزراء سابقًا في القطاع العام، وعلى المساعدة الإجتماعية المُقرة من قبل مجلس بلدية طرابلس، بالإضافة إلى الإستشفاء والتعويضات العائلية”.

وتوجه العمال إلى دارة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في طرابلس، حيث تحدثوا معه هاتفيًا لوجوده في مكتبه في الوزارة، مطالبين “بالإسراع في توقيع هذه المساعدات لما لها من انعكاس إيجابي على حياة العمال في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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