لبنان | الأسمر: ندعم اضراب عمال بلدية طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، “دعم الاضراب الذي ينفذه عمال بلدية طرابلس”، وطالب في بيان بـ”اعطائهم حقوقهم والحصول على مساعدة الشهر التي اقرت سابقا في القطاع العام وعلى المساعدة الاجتماعية المقرة من مجلس بلدية طرابلس، بالاضافة الى الاستشفاء والتعويضات العائلية”، داعيا وزير الداخلية الى “الاسراع في توقيع هذه المساعدات لما لها من انعكاس ايجابي على حياة العمال في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة”.

وكان عمال بلدية طرابلس توجهوا بمسيرة نحو منزل وزير الداخلية بسام مولوي في المدينة.

نقيب السائقين العموميين في الشمال، شادي السيد، أشار في وقت سابق، بعد لقائه والنقيبين عمر دلال وأحمد المرسلي، وزير الداخليّة والبلديّات بسام مولوي في مكتبه في الوزارة، إلى أنّ “الوفد حمل قضايا عمّال بلديّتَي طرابلس والميناء، إضافةً إلى مشاكل قطاع النقل والسائقين العموميين وسائقي الباصات والميني فان، إلى جانب أزمة عمّال “لافاجيت” ومصير عمّال المعاينة الميكانيكية والعديد من القضايا الّتي تهمّ مدن الفيحاء”.