لبنان | تصريحات “صادمة” لوزير الخارجية اللبناني تتعلق بـ”حزب الله”!!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2021 6:55 مساءً

أكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أن “الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله وهذه مسألة إقليمية”.

وأشار بو حبيب إلى أن “السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير”.

مضيفاً أن لبنان “أمام مشكلة كبيرة، فإذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن كلبنان لا نستطيع أن نعطيهم إياه”

ولفت بو حبيب إلى أن تصريحات وزير الخارجية السعودي أكدت أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، فالوزير قرداحي أشعل المشكلة، أي أنه كان بمثابة فتيل للأزمة”.

كما اعتبر الوزير بو حبيب أن “حزب الله لا يهيمن على البلد، وأنه مكون لبناني يلعب سياسة”.

وأقر بو حبيب أن حزب الله لديه امتداد عسكري إقليمي، لكنه لا يستخدمه في لبنان، و الحكومة حالياً لا تستطيع إيجاد حلّ لمسألة حزب الله.

مؤكداً على أن الجميع يريد جيشا واحدا وبلدا واحدا ولكن في لبنان لدينا أمر واقع.

وقال بو حبيب إنه يعتقد أن “الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدما لحل الخلاف وأن الوساطة القطرية هي الخيار الوحيد المطروح حاليا لحل المشكلة مع السعودية”.