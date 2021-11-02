لبنان | دولة خليجية جديدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فوراً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 04:11 مساءً - منذ 17 دقيقة

دعت وزارة الخارجية البحرينية، جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً.

وسبق ان طلبت وزارة الخارجية البحرينية، يوم الجمعة الماضي من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة. وأوضحت في بيان، أن القرار جاء على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين.

كما شددت على أن قرار طلب مغادرة سفير لبنان لا يمس اللبنانيين المقيمين في البحرين.

كذلك اعلنت الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى لبنان لا بل دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، يوم الأحد، المواطنين المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى أرض الوطن.

وقالت الوزارة في بيان “نظرًا للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت”.

كما أشار خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أنه تجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان.

كما أكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارا

اما وزارة الخارجية الكويتية، فقررت يوم السبت الماضي استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة القائم بأعمال سفارة لبنان لدى الكويت خلال 48 ساعة.

يذكر أن السعودية كانت أعلنت يوم الجمعة الماضي، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة وهو ما حصل، كما قررت وقف كافة الواردات اللبنانية للبلاد، وذلك لأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.