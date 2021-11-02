لبنان | بعد ارتفاع حالات “كورونا” في عكار.. مستشفى يناشد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 04:11 مساءً - منذ 27 دقيقة

أعلن مدير “مستشفى عبدالله الراسي الحكومي” محمد خضرين “ازدياد حالات كورونا في عكار”، مشيرا الى ان “المستشفى يكتظ بالمرضى فوق قدرته الاستيعابية”.

ودعا خضرين وزارة الصحة العامة في بيان الى “الايعاز والضغط على المستشفيات الاخرى لاستقبال الحالات، لان المستشفى الحكومي لا يكفي وحده، وهناك اقسام في المستشفى لاختصاصات اخرى لا نستطيع ان نوقفها وهي حاجة ضرورية للمرضى”.

ولفت الى أن “نسبة التلقيح في عكار متدنية، ما يسهم في ازدياد الاصابات”، مناشداً أهالي عكار “الاقبال على التلقيح للتخفيف من الاصابات، خصوصا واننا مقبلون على فصل الشتاء ومن المتوقع ان تزداد الحالات”، مشددًا على ان “اللقاحات هي الحل الامثل لمواجهة هذا الوباء”.