لبنان | أهالي شهداء فوج الإطفاء للبيطار: دم أبنائنا أمانة في عنقك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 04:11 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2021 3:31 مساءً

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان أهالي ضحايا فوج الإطفاء الذين استشهدوا في انفجار مرفأ بيروت، جددوا ثقتهم بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وقدرته على الوصول إلى الحقيقة في هذه الجريمة.

وأعلنت لجنة أهالي شهداء فوج الإطفاء، بعد لقائها البيطار في مكتبه في قصر العدل، أن الأخير “لا يزال عند موقفه وماضٍ في تحقيقاته رغم الدعوى التي قدمت ضدّه، وتحاول كفّ يده عن الملف”. وجددوا دعمهم المطلق للمحقق العدلي، وتوجهوا إليه بالقول: “دم أبنائنا أمانة في عنقك فلا تخذلنا”.

وأضاف الأهالي: “كلنا ننتظر صدور القرار الظني في هذه القضية، ويبدو أن الدعوى التي يقدمها السياسيون، تظهر أنهم شركاء في الجريمة، ومن يؤمن ببراءته عليه أن يمثل أمنام المحقق العدلي ويقدم إفادته”. مؤكدين أن “هذا الملف قضيتهم ما داموا على قيد الحياة ولن يتنازلوا عنها”.