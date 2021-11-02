لبنان | مولوي: حريصون على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

لفت وزير الداخلية بسام مولوي أنه بعد التداول بوجود لافتة مسيئة لدول الخليج عند الطريق المؤدي الى مطار رفيق الحريري الدولي، أوعز الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لإزالتها بشكل فوري.

وجدد مولوي في تغريدة عبر “تويتر” التأكيد على الحرص المطلق على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب. جدير للذكر أنه تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لصورة تم التقاطها على طريق المطار.

وتظهر الصورة لافتة، وُضعت فوق لوحة لبلدية برج البراجنة، كُتب عليها: “كل دولة بعد إلها لبش وكراكيب تشيلهن، عمنهوفر وبدنا نشطف البلد”.

ولاقت الصورة استنكارًا لدى رواد مواقع التواصل بسبب كلماتها المستفزة وغير اللائقة.

ويزداد المشهد السياسي في لبنان تأزماً، في وقت لم تتخذ فيه السلطات إجراءات عملية بعد قرارات السعودية بحق لبنان، التي بلغت مستوى القطيعة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، وتبعتها الإمارات والبحرين والكويت إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن حرب اليمن ودعمه للحوثيين.