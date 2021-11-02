لبنان | بالوثيقة: دعوى تبليغ مقدّمة من “حزب الله” بحق سعيد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2021 2:43 مساءً

أصدرت دائرة التحقيق في جبل لبنان دعوى تبليغ مقدّمة من “حزب الله” بحقّ النائب السابق فارس سعيد، للحضور للإستماع إليه في 13 كانون الأول المقبل.

يذكر أن سعيد هو من أكثر مهاجمي سياسة حزب الله والسلاح غير الشرعي. كما وربط سعيد في وقت سابق الازمة بوضع يد إيران على لبنان وبسلاح حزب الله.

وأشار في وقت سابق أيضاً إلى أن المطلوب مقاومة هذا الاحتلال وانما برصانة ومن خلال وضع آلية وخارطة طريق.

وسأل: “فهل اذا اجتمع 4 مسيحيين او 4 جمعيات مسيحية او 5 احزاب مسيحية وحدها من دون مسلمي لبنان، تكون قادرة على رفع الاحتلال الايراني عن لبنان؟”.