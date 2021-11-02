لبنان | تعميم من رئيس بلدية الحدت بشأن تعرفة المولدات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ دقيقة واحدة

طلب رئيس بلدية الحدت جورج إدوار عون من أصحاب المولدات إلتزام التعرفة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه لشهر تشرين الأول، كما طلب من المشتركين الإمتناع تحت أية حجة كانت عن دفع ما يزيد عن هذه التعرفة.

وصدر تعميم عن رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون، جاء فيه:

“حرصاً على انتظام عمل مولدات الكهرباء وتدراكاً لأي تجاوز:

1- يطلب من السادة أصحاب المولدات إلتزام التعرفة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه لشهر تشرين الأول ٢٠٢١ والمحددة بـ ٥٢٠٠ ليرة لبنانية عن كل كيلواط/ساعة، وثقتنا كاملة بأنهم سيلتزمون هذه التعرفة.

2- يطلب من السادة المشتركين الإمتناع تحت أية حجة كانت عن دفع ما يزيد عن هذه التعرفة،والتبليغ عن أية زيادة أو مخالفة بالخصوص المذكور تمهيداً لإتخاذ المقتضى القانوني المفروض”.