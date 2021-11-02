لبنان | شماس: التنسيق مستمر بين الراعي والهيئات الاقتصادية للوصول إلى مبادرة انقاذ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 44 دقيقة

أكد الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس بعد لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على رأس وفد من الهيئات الاقتصادية أننا نعيش حالة إنكار من قبل القيمين على المؤسسات الدستورية للأزمة مع المملكة العربية السعودية والخليج.

وأشار شماس إلى أن التعويل كبير على المملكة العربية السعودية للتصويت داخل صندوق النقد الدولي وفي مؤتمر سيدر لانتشال لبنان. وأوضح أن التنسيق مستمر بين البطريرك الراعي والهيئات الاقتصادية للوصول إلى مبادرة انقاذ.

وكان التقى صباح اليوم البطريرك الراعي مجموعة من الاقتصاديين.

ويزداد المشهد السياسي في لبنان تأزماً، في وقت لم تتخذ فيه السلطات إجراءات عملية بعد قرارات السعودية بحق لبنان، التي بلغت مستوى القطيعة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، وتبعتها الإمارات والبحرين والكويت إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن حرب اليمن ودعمه للحوثيين.