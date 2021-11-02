لبنان | جلسة غسيل الكلى بـ250 ألف ليرة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف رئيس الديوان والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف عن أنّ “هناك دراسة قيد البحث لرفع تعرفة جلسة غسيل الكلى”، وذلك في حديثٍ إذاعي.

بدوره، لفت مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو إلى أن “الضمان سيرفع سعر جلسة غسيل الكلى”. وأضاف الحلو: “لدينا 79 مركزاً لغسيل الكلى منتشرين على كل المحافظات، وهناك تعهد بأن كل مرضى وزارة الصحة مؤمنون لآخر السنة ولن يتكبدون أي فروقات، فالمشكلة المادية تحل بالقرارات الحكومية”.

وقال أحد أطباء مرضى غسيل كلى: “نعاني من الغلاء الفاحش للأدوية، وابتداءً من 15 الجاري تبلغنا بأن كلفة كل جلسة هي 250 ألف ليرة”.