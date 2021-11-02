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لبنان | “بوب فينانس”: التحويلات الواردة من الدول العربية لم تتأثر حتى الساعة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

بوب فينانس

طمأنت شركة “بوب فينانس” للتحويلات المالية، اللبنانيين أن “التحويلات الواردة من الخارج ولا سيما من الدول العربية لم تتأثر حتى الساعة بالخلاف القائم بين لبنان ودول الخليج، بل استمرت بوتيرتها المعتادة”.

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أكدت الشركة “إننا لم نتبلغ اي قرار بوقف التحاويل من اي جهة كانت. وبالتالي فإن تسليم التحاويل مستمر في كافة مراكز بوب فينانس”.

يذكر أنه سرت في الساعات الأخيرة شائعات عن منع التحويلات المالية إلى لبنان ‏وفرضها رسماً مادياً محدداً على المقيمين الراغبين بزيارته.

وفي هذا الشأن، أكدت مصادر اقتصادية سابقاً أنّ “التحويلات المالية للبنانيين المقيمين في دول الخليج العربي تقدر ‏بحوالى 4.2 مليارات دولار سنوياً، وفي حال توقفها فإنّ لبنان سيخسر شهرياً تحويلات بما لا ‏يقل عن 233 مليون دولار تتأتى عبر التحويلات المصرفية وشركات تحويل الاموال فضلاً ‏عما ينقل من أموال نقداً مع القادمين من هذه الدول.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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